Super in den Diesel bei Kälte? Das war einmal!

Foto: Frauke Riether auf Pixabay

Kaum ziehen die Temperaturen ein bisschen an, kommen die Uralttricks vermeintlicher Kfz-​Winterveteranen wieder zum Tragen. Mittlerweile jedoch sind die Automobile bis unters Dach mit Elektronik vollgestopft. Was also sinnvollerweise tun? Ein paar Tipps.

Donnerstag, 26. Januar 2023

Alexander Gässler

In der Kälte, selbst in der moderaten Winterkälte, hält sich mancher Irrtum hervorragend: Super im Diesel verbessert die Wintertauglichkeit, Spiritus im Scheibenwischwasser erspart den Frostschutz – und bei vereisten Türschlössern erhitzt man den Autoschlüssel mit dem Feuerzeug.







So manches davon hatte früher einmal seine Berechtigung, zu Zeiten nämlich, als die Autos noch nicht so mit Elektronik vollgestopft waren und lange bevor die neueste Motorentechnik Einzug in den Fahrzeugbau gehalten hatte. Heute geistern diese Tipps aber immer noch durchs Internet. Das kann fatale Folgen nach sich ziehen.





Welche Tipps hilfreich sind und welche nicht: Das und mehr lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Und digital im iKiosk.



