VHS-​Programm Schwäbisch Gmünd Sommersemester 2023

Foto: fleisa

Egal ob Französisch für Fortgeschrittene, Perlenstricken, Computerkurse oder Yoga für Anfänger – das neue VHS-​Programm bietet auf 168 Seiten 1280 Veranstaltungen für jedes Interesse.

Donnerstag, 26. Januar 2023

Sarah Fleischer

43 Sekunden Lesedauer



Das bewährte Programm habe man um einige Neuheiten ergänzt, so Hofmann. Im Bereich Allgemeinbildung widmet man sich diesmal der Frage „Was ist das gute Leben?“ Dazu gehören philosophische Gartengespräch und die Akademie am Vormittag genau so wie politische Bildung. „Gerade die sollte für jede Person zugänglich sein“, sagt Hofmann. „Darum sind viele der Angebote für Studierende, Azubis, Schüler und Menschen mit wenig Geld kostenlos.“



Einn weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit — dies zieht sich durch viele weitere Angebote, von Ernährung bis Verbraucherbildung. Zahlreiche Kooperationen ermöglichen ein vielfältiges Programm.





Mehr Infos zum aktuellen Kursprogramm finden Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Mit 21 000 Unterrichtsstunden im Sommersemester sei man fast wieder auf dem Niveau von Vor-​Pandemie-​Zeiten, freut sich Ingrid Hofmann, Direktorin der Gmünder Volkshochschule. Rund fünf Prozent der Kurse fänden noch online statt aber man merke, dass es ein großes Bedürfnis nach Präsenz gebe.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



241 Aufrufe

174 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen