Zwölf Verletzte bei Gebäudebrand in Schorndorf

Symbolfoto: gäss

In einem Mehrfamilienhaus ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein Brand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich laut Polizei in die oberen Stockwerke aus.

Donnerstag, 26. Januar 2023

Alexander Gässler

21 Sekunden Lesedauer



Die Feuerwehr Schorndorf war mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnte alle Menschen aus dem Gebäude retten und brachte den Brand unter Kontrolle.







Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner wurden laut Polizei verletzt, zwei mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden ist derzeit nicht bezifferbar. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



129 Aufrufe

84 Wörter

22 Minuten Online



Beitrag teilen