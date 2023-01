Das neue Gögginger Großprojekt

Die Grundschule wurde Anfang der 1960er Jahre eröffnet. Nun muss sie für 2,8 Millionen Euro saniert werden. Dafür muss die Gemeinde keine Schulden machen. Noch nicht.

Freitag, 27. Januar 2023

Alexander Gässler

Vor dem Bau der Gögginger Gemeindehalle in den 1980er Jahren war die Grundschule nicht nur Schulgebäude, sondern auch Treffpunkt zum Feiern, stand für Veranstaltungen und Volkshochschulkurse zur Verfügung. Der legendäre Gymnastikraum im Untergeschoss wurde nicht nur für den Schulsport genutzt, sondern auch die Vereine absolvierten dort ihre Übungsstunden.









Nun soll die Renovierung in Angriff genommen werden. Weshalb die Gemeinde dafür noch keine neuen Kredite aufnehmen muss, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Ein Haus mit Geschichte also, in dem inzwischen Generationen von Kindern ihre ersten Schuljahre erlebten. Der spätere Anbau eines Schulpavillons entzerrte zwar die Unterrichtssituation und setzte moderne Akzente, aber die Generalsanierung des Hauptgebäudes blieb eine der dringlichsten Aufgaben.

