Gmünd: So steht es um die echte und die gefühlte Sicherheit

Foto: gbr

ollen in Gmünder Wohngebieten die Straßenlaternen nachts ausgeschaltet werden? Gertraude von Streit (Grüne) ist dafür. Andere Stadträtinnen sind alles andere als begeistert. Das sagt der Kriminologe.

Freitag, 27. Januar 2023

Alexander Gässler

Es spart Energie. Es spart Geld. Es wirkt der Lichtverschmutzung und dem Insektensterben entgegen. Deshalb ist Gertraude von Streit dafür, Straßenlaternen in Wohngebieten von 24 bis 6 Uhr auszuschalten. Zum Beispiel bei ihr in Wetzgau-​West, wie die Grünenstadträtin jetzt im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats sagte.





Die Stadt plant wohl Derartiges. Denn laut OB Richard Arnold sollten die Ortschaftsräte Straßen melden, in denen das Licht nachts ausgeschaltet werden kann – aus Energiespargründen.









Was sagen die Zahlen? Und was sagt der Kriminologe? Das und mehr lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Cynthia Schneider (Die Linke) ist davon nicht angetan. Sie selbst habe ja zwei große Hunde, sagte sie. Aber viele Frauen wollten sicher nicht an dunklen Ecken entlanglaufen. Sie fürchtet Übergriffe und mehr Vandalismus.

