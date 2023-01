Mutlangen muss neue Schulden machen

Die Gemeinde Mutlangen will 2023 viele Dinge in Angriff nehmen. Dies führt dazu, dass siew Kredite aufnehmen muss. Andererseits wird so der vorhandene Sanierungsstau aufgelöst.

Freitag, 27. Januar 2023

Jürgen Widmer

Für das kommende Jahr wird Mutlangen 2,5 Millionen Euro an neuen Krediten aufnehmen, wobei die Pro-​Kopf-​Verschuldung auf 1320 Euro steigt.







Was Mutlangen mit dem Geld bezahlen will, und was dies beispielsweise für Mutlantis und Hornbergschule heißt, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Das Gesamtvolumen liegt bei ungefähr 32,3 Millionen. Davon entfallen auf den Ergebnishaushalt rund 18,3 Millionen Euro, den Finanzhaushalt 14 Millionen Euro. Der Ergebnishaushalt entspricht, vereinfacht gesagt, in einem privaten Haushalt dem Festgeldkonto. Der Finanzhaushalt ist das Girokonto, von dem die laufenden Ausgaben bestritten werden müssen.

