Professor Oliver Sonnentag hält Vortrag am Scheffold Gymnasium

Professor Sonnentag aus Montreal referierte am Scheffold-​Gymnasium zum Klimawandel. Der gebürtige Wißgoldinger informierte die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe zu seinem Spezialgebiet – Permafrost. Was hat der mit dem Klimawandel zu tun?

Freitag, 27. Januar 2023

Sein Spezialgebiet sind die Forschungen zum Thema Permafrost. Dafür hat der international renommierte Wissenschaftler vier eigene Forschungsstationen in den borealen Wäldern im Nordwesten Kanadas aufgebaut.



Da diese Wälder und die Arktis zu den sogenannten Tipping Points oder Kippelementen des Klimas gerechnet werden, stellt sich hier die Frage: was passiert damit, wenn Permafrost auftaut?







Einen besonderen Vortrag mit einem besonderen Gast erwartete die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 –J2 am vergangenen Mittwoch im Musiksaal des Scheffold-​Gymnasiums. Professor Oliver Sonnentag, gebürtig aus Wißgoldingen, heute Professor am Département de géographie an der Université de Montréal, referierte zum Thema „Klimawandel“. Und machte deutlich, dass Klimawandel keine Glaubensfrage, sondern eine Tatsache ist.

