Alina Ushakova: Ein Model in Mutlangen

Foto: tv

Mit 24 Jahren hat Alina Ushakova eine Karriere hinter sich, von der viele Mädchen träumen. In der Ukraine war die junge Frau Model. Mittlerweile lebt sie in Deutschland. Von Mutlangen aus organisiert sie Hilfe für Menschen, die unter dem Krieg in ihrer Heimat leiden. Von einem Traum, der zerplatzt, und einem neuen, der bis heute andauert.

Samstag, 28. Januar 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer







Ein jähes Ende, doch eine Fügung, die sie zur großen Liebe und nach Mutlangen lenkt. Von hier aus hilft sie Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden. Die Geschichte von Alina Ushakova — in der Wochenenden-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Schüchtern hält sie die Hand vor den Mund. Sie erinnert sich an die Angst, etwas falsch zu sagen. Wenn es doch passiert? Was würden die Gäste im Restaurant Disam über sie denken? Als Alina Ushakova 2019 aus der Ukraine nach Deutschland kommt und in Mutlangen kellnert, spricht sie gerade so zwei deutsche Sätze: „Hallo, mein Name ist Alina. Was möchtest Du zu trinken?“, fragt sie und weiß mit den Antworten noch wenig anzufangen. Weizen, Cola-​Weizen, Radler. Dazu noch auf schwäbisch. Geduldig wiederholen die Gäste hochdeutsch die Bestellung. Ob sie ahnen, dass hinter dieser wissbegierigen Kellnerin mit damals 20 Jahren eine schillernde Karriere liegt? In ihrer ukrainischen Heimat modelt Ushakova, schwärmt für Gucci und Dior. Schon mit 15 posiert sie vor der Kamera, die Schule schafft sie nebenbei. „Das war ein Traum, es war so perfekt. Ich war so stolz auf mich“, und erzählt von den Aufträgen zwischen Peking, Mailand und der Ukraine. Sie liebt Mode, den Laufsteg. Zwei Jahre lang lebt sie den glitzernden Traum vieler junger Mädchen. Dann endet er an einem Haifischbecken. Im Filz der Haute Couture.

