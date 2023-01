Handbremse vergessen: Hoher Sachschaden in Lorch

Das Auto einer 27-​Jährigen hat sich am Freitagabend an einem Abhang in Lorch selbstständig gemacht, nachdem die junge Frau es abgestellt hatte, und ist gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde der Wagen stark beschädigt.

Die Polizei vermutet, dass die 27 Jahre alte Fahrerin die Handbremse des Autos nicht vollständig angezogen hatte, als sie es am Freitag gegen 17.30 Uhr in Lorch abstellte und verließ. Der Unfall trug sich in der Straße Am Haldenberg zu.

Durch das unerwartete Losrollen und den Zusammenstoß mit dem Baum ist an dem Wagen ein geschätzter Sachschaden von rund 9000 Euro entstanden.





