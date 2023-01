Polizei intensiviert Suche nach vermisster Julia W.

Foto: Polizei Baden-​Württemberg

Seit Dienstagmorgen ist die 16-​jährige Julia W. aus Remshalden verschwunden. Nach neuen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hielt sich das Mädchen am Tag des Verschwindens in Kirchheim unter Teck auf, außerdem möglicherweise in der Gemeinde Lenningen. Nun sollen ein Hubschrauber und Rettungssuchhunde zum Einsatz kommen.

Samstag, 28. Januar 2023

Benjamin Richter

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat ihre Ermittlungen in der Vermisstensache Julia W. intensiviert und eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Diese will nun mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz und der örtlichen Polizei aktiv Bewohner ansprechen, insbesondere in der Gemeinde Lenningen, um Hinweise zum aktuellen oder zurückliegenden Aufenthaltsorten von Julia W. zu erlangen.

Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht dringend nach Personen, die seit Dienstag mit dem vermissten Mädchen Kontakt hatten, und hat ein Hinweistelefon geschaltet. Dieses ist unter 07151/​950 – 333 erreichbar.

Julia W. verließ nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr die Wohnung ihrer Eltern in Remshalden. Sie dürfte dann mit der S-​Bahn in Richtung Stuttgart gefahren sein. In ihrer dortigen Schule kam sie jedoch nicht an. Der Kriminalpolizei liegen vage Informationen vor, dass Julia W. ihren Lebenskreis bewusst verlassen haben könnte.





Die Polizei hat für die Suche nach dem vermissten Mädchen zudem ein Fahndungsplakat veröffentlicht.



