Rolle als Skisprung-​Hoffnung bringt Janne Holz nicht aus der Ruhe

Das große Nachwuchstalent des Skiclubs Degenfeld, Janne Holz, lässt sich von Erwähnungen im deutschen Fernsehen nicht beirren und bleibt seinem Weg treu. Der hat den 16-​Jährigen zuletzt in das renommierte Ski-​Internat in Furtwangen im Schwarzwald geführt.

Samstag, 28. Januar 2023

Benjamin Richter

56 Sekunden Lesedauer



Höher, schneller, weiter – die sogenannten Komparative sind in Zeiten der menschengemachten Erderwärmung und der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich in Verruf geraten. Im Sport hat das Streben nach neuen Bestleistungen im Rahmen der Reglements internationaler Verbände aber nach wie vor seine Berechtigung.

So sagt auch der für den SC Degenfeld startende Nachwuchsskispringer Janne Holz: „Es war von Anfang an die Geschwindigkeit beim Anlauf und in der Luft, die mich am Skispringen gereizt hat. Eben dieses Höher, Schneller, Weiter, das diesen Sport ausmacht.“

Dass der heute 16 Jahre alte Waiblinger überhaupt auf die Idee kam, sich auf die Skisprungschanze zu wagen, hat einiges mit den Urlaubsreisen zu tun, die die Familie Holz regelmäßig nach Finnland führen, in die Heimat der Verwandtschaft von Jannes Mutter May-​Britt Holz.

Vor einigen Jahren, berichtet der junge Athlet, hätten sie sich dort die Skisprungschanzen in Lahti angesehen, auf denen schon zahlreiche internationale Spitzenwettbewerbe ausgetragen wurden.





