Einhorntunnel blockiert: Polizei ermittelt gegen Hochzeitsgesellschaft

Symbolfoto: gbr

Die Polizei hat am Samstagabend am Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd sechs Fahrzeuge angetroffen, die die Verkehrsader blockierten. Deren Insassen, die gerade eine Hochzeit feierten, müssen nun mit einem Nachspiel rechnen.

Sonntag, 29. Januar 2023

Benjamin Richter

32 Sekunden Lesedauer



Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Samstagabend kurz nach 21.15 Uhr, dass der Gmünder Einhorntunnel in Fahrtrichtung Stuttgart durch mehrere Fahrzeuge blockiert werde. Es wurde berichtet, dass Personen aus den Fenstern der Autos hängen und in die Luft schießen würden, schildert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen.

Das Präsidium entsendete mehrere Polizeistreifen zu der angesprochenen Stelle, die vor Ort sechs Fahrzeuge antrafen. Bei der Kontrolle der Menschen in den Autos stellte sich demnach heraus, dass es sich um Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft handelte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.





