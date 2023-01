Vermisster Mann aus Rems-​Murr-​Kreis tot aufgefunden

Symbolfoto: Archiv

Der 64-​Jährige aus Berglen, der seit dem 16. Januar öffentlich gesucht worden war, ist am Samstagnachmittag in einem Waldgebiet bei Öschelbronn tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Sonntag, 29. Januar 2023

Benjamin Richter

Zwischenzeitlich sei die Identität der toten Person geklärt worden, schilderte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Nun sei klar, dass es sich um den 64 Jahre alten Mann aus Berglen im Rems-​Murr-​Kreis handele, der sein gewohntes Lebensumfeld Anfang Januar verlassen hatte und zuletzt am 2. Januar gesehen worden war.

Zur Klärung der Todesursache hat die Polizei kriminalpolizeiliche Todesfallermittlungen eingeleitet. Den Angaben zufolge liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen dauern an.





