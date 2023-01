Oscar-​Gewinner kommt nach Aalen

Explosionen, überschlagende Autos, Fahrzeug-​Crashs, Hagelstürme oder Schneeunwetter: Der zweifache Oscar-​Preisträger Gerd Nefzer gewährt am Dienstag, 10. Januar, ab 19 Uhr in der Aula der Hochschule Aalen Einblicke in seine spannende und oscargekrönte Arbeit.

Dienstag, 03. Januar 2023

Thorsten Vaas

Gerd Nefzer ist immer am Set, wenn Hollywood spektakuläre physikalische Filmeffekte ohne Computeranimation braucht. Der 57-​jährige studierte Agrartechniker gewann für seine Arbeit 2018 und 2022 einen Oscar in der Kategorie „Visuelle Effekte“. Nefzer kommt aus Schwäbisch Hall und arbeitete als Landwirt, bevor er in den 1980er Jahren in die Firma seines Schwiegervaters einstieg, die Filmequipment verlieh. Mit seinem Schwager Uli Nefzer fokussierte er sich auf den Special-​Effects-​Bereich. Wer ihn hautnah erleben und Fragen stellen will, ist am Dienstag, 10. Januar 2023, zu seinem Multimedia-​Vortrag „Mit physikalischen Spezialeffekten zum Oscar“ ab 19 Uhr in die Aula der Hochschule Aalen eingeladen.

