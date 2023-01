Designpreise für Oundo aus Gmünd

Fotos: Oundo

Preisgekröntes Industrie Design aus Schwäbisch Gmünd: Die Designagentur Ottenwälder und Ottenwälder wurde kürzlich gleich zwei Mal mit Designpreisen ausgezeichnet.

Montag, 30. Januar 2023

Thorsten Vaas

22 Sekunden Lesedauer



Im Oktober erhielten sie den „Focus Silver“ vom Designcenter BW für das Industriedesign eines fahrerlosen Gabelstaplers der Firma Bleichert Automation aus Osterburken. Im Dezember den „Good Design Award“ des Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design für das Produktdesign der Partbox, eines 3D Druckers, hergestellt von der Schubert Additive Solutions in Crailsheim. „Damit ist die Designagentur Oundo mit 158 internationalen Designawards ausgezeichnet“, schreibt die Schwäbisch Gmünder Firma in einer Pressemitteilung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



295 Aufrufe

90 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen