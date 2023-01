Hausarzt-​Versorgung: Neue Homepage im Ostalbkreis

Der Schwäbische Wald ist das Sorgenkind der Ostalb. Zumindest, was die hausärztliche Versorgung angeht. Eine neue Homepage soll helfen, mehr Ärzte aufs Land zu locken.

Montag, 30. Januar 2023

Thorsten Vaas

Eine 1 mag als Schulnote hervorragend sein, in der Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung Bade-​Württemberg verheißt die Zahl nichts Gutes. Sie bedeutet Unterversorgung. Der Schwäbische Wald ist als einziges Gebiet in Baden-​Württemberg bei den Hausärzten unterversorgt. 13 freie Hausarztsitze sind hier frei. Oder anders ausgedrückt: Auf einen der zehn Hausärzte und –ärztinnen kommen in diesem Bereich rechnerisch 3491 Patientinnen und Patienten. Hinzu kommt, dass 39 Prozent aller Ärzte im Kreis 60 Jahre und älter ist. Im Landratsamt Ostalbkreis blickt mit Sorgen auf diese Entwicklung. Um dem entgegenzuwirken, wurden die hausärztlichen Genossenschaften MEDWALD und VirnMed gegründet. Darüber und über den Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin oder das Gesundheitsnetz Schwäbischer Wald können sich angehende und praktizierende Ärztinnen, Ärzte sowie Kommunen nun auf einer neuen Homepage informieren. Unter medi​por​tal​-ostal​bkreis​.de gibt s einen Überblick über die Maßnahmen und Projekte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Kreis.Zudem gibt es eine Stellenbörse. Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende können sich so über Möglichkeiten der Niederlassung, Anstellung oder Aus– und Weiterbildung im Ostalbkreis informieren. Darüber hinaus wird auf die verschiedenen Ansprechpartner der Ärzteschaften, der Kliniken und des Landkreises hingewiesen und über Fördermöglichkeiten, wie etwa das Stipendienprogramm für Medizinstudierende informiert.

