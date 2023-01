Peter Kühnl kandidiert für dritte Amtszeit als Schultes in Ruppertshofen

In Ruppertshofen steht dieses Jahr noch eine Bürgermeisterwahl ins Haus. Beim Bürgerabend am Sonntag hat der Amtsinhaber offiziell bekannt gegeben, dass er für eine dritte Amtszeit kandidiert. Die Wahl wird vermutlich im September stattfinden.

Montag, 30. Januar 2023

Gerold Bauer

Als damaliger hauptamtlicher Ortsvorsteher von Rudersberg-​Schlechtbach hatte sich Peter Kühnl vor 16 Jahren erstmals um die Stelle als Schultes der Gemeinde Ruppertshofen beworben und durfte sich über den Wahlsieg freuen. Acht Jahre später konnte sich Kühnl gegen einen Herausforderer durchsetzen und wurde erneut zum Bürgermeister der Gemeinde Ruppertshofen gewählt. Im November läuft seine zweite Amtszeit ab.





