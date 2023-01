Porträt: Mareike Amend vom Kolping-​Musiktheater Gmünd

Bange machen gilt nicht! Mareike Amend ist die musikalische Leiterin des Kolping-​Musiktheaters. Sie ist begeistert von Leonard Bernsteins „Wonderful Town“ und der Arbeit mit dem Ensemble. Am Freitag, 10. Februar, ist Premiere und bis dahin noch jede Menge Arbeit.

Das ist ihr Weg, anhand banaler Fakten erzählt. Schon die Aufzählung könnte weniger energiegeladene Gemüter atemlos machen. Energie hat Mareike Amend genügend. Darum geht es am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Hinterher lässt sich ja immer leicht sagen: „Hat ja so kommen müssen!“ Im Fall von Mareike Amend ist dies aber der erste Satz, der in den Sinn kommt, wenn man mit ihr über ihren Weg zur musikalischen Leiterin des Kolping-​Musiktheaters spricht.Geboren ist sie in Schwäbisch Gmünd, kommt aus einer, wie sie selbst sagt, „musikalischen Familie“. Musik und Theater gehörten zum Alltag. Ihr Vater, Bruno Kottmann, ist Lehrer und Musiker. Sie spielte als Geigerin im Orchester, arbeitete bei den „Musical-​Kids“ mit. Dann studierte sie Lehramt für Musik und Deutsch, aber auch Dirigieren an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.Zudem war sie Stipendiatin der SWR-​Vokalensemble-​Akademie im Bereich Chordirigieren. Dazwischen unterstützte sie ihren Vorgänger als musikalischer Leiter beim Kolpingtheater, Markus Wamsler, als Korrepetitorin.Samstag, 11. Februar, 15 UhrSonntag, 12. Februar, 19 UhrFreitag, 17. Februar, 20 UhrSamstag, 18. Februar, 15 und 20 UhrSonntag, 19. Februar, 18 UhrKarten gibt es online unter ccs​-gd​.de zu kaufen, außerdem im i-​Punkt am Gmünder Marktplatz.

