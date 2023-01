TSB Gmünd: Trainertrio geht ins zweite Jahr

Archivfoto: Zimmermann

Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd sendet frühzeitig das nächste wichtige Signal für die Zukunft. Auch in der nächsten Saison werden „Co“ Volker Haiser (auf dem Bild rechts) und Torwarttrainer Steffen Sotzny an der Seite von Trainer Michael Stettner (Mitte) die Weiterentwicklung des jungen Teams vorantreiben.

Montag, 30. Januar 2023

Alex Vogt

53 Sekunden Lesedauer



Der erfahrene Trainerfuchs hat ein bisschen länger gezögert, doch an seiner nun feststehenden Entscheidung für den TSB Gmünd hegt er keinerlei Zweifel. „Wir haben einen Weg begonnen. Der Reiz ist groß, zu schauen, was wir da noch bewegen können“, sagt Volker Haiser, der mindestens ein weiteres Jahr lang die positive Entwicklung der zweitjüngsten Oberliga-​Mannschaft vorantreiben möchte. Gemeinsam mit Michael Stettner, der bereits im Dezember seine Zusage gegeben hatte. „Wir verstehen und ergänzen uns hervorragend“, betont Haiser, der in dieser Konstellation mit dem 17 Jahre jüngeren Chefcoach zumindest nach außen hin ins zweite Glied gerückt ist.

Der Sportliche Leiter des TSB, Jürgen Rilli (auf dem Bild links), hat damit nun vorzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Neben zwölf Spielern hat inzwischen auch Torwarttrainer Steffen Sotzny seine Zusage für die kommende Saison gegeben.





Warum sich Stettner und Haiser als gleichberechtigtes Trainerduo sehen und Rilli im Hinblick auf das Dreiergespann an der Seitenlinie von einer Wunschlösung spricht, lesen Sie im Bericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 31. Januar.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



413 Aufrufe

215 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen