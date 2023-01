Architekt Preiß: Planungskosten sind TSB Gmünd bekannt

Der Gmünder Architekt Christof Preiß wehrt sich angesichts des Rechtsstreits am Landgericht Ellwangen gegen die Darstellung des TSB Gmünd, er hätte für die Planungen an der Buchstraße und im Laichle keinen Aufwand gehabt. Am Landgericht will er dem Verein nun auch bisher selbst getragene Kosten, etwa für Bodenuntersuchungen und Lärmschutzgutachten, in Rechnung stellen.

Dienstag, 31. Januar 2023

Benjamin Richter

46 Sekunden Lesedauer



Bei einer neuerlichen Anhörung am Landgericht Ellwangen sind die Chancen auf einen Vergleich zwischen dem TSB Gmünd und dem Gmünder Architekturbüro Preiß ausgelotet worden.

Dabei, teilte TSB-​Vorstand Ernst Heidler auf RZ-​Anfrage mit, seien dem Architekten Christof Preiß vier Wochen eingeräumt worden, um der Zivilkammer seine Rechnungen für die Planungsleistungen zu den Vereinsvorhaben an der Buchstraße und im Laichle vorzulegen.

Dies sei Voraussetzung für einen Vergleich zwischen dem Architekten, der bislang ein Honorar von rund 3,4 Millionen Euro gefordert hatte, und dem TSB. „Die Ansicht des Gerichts hat sich in diesem Punkt mit unserer gedeckt“, sagte Heidler, „nun müssen wir abwarten.“





Wie Christof Preiß seine Gegenklage begründet und welcher Termin für die Verkündung der Gerichtsentscheidung festgelegt wurde, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

