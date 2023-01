Der Prediger feiert Geburtstag

In diesem Jahr feiert der Prediger als Kulturzentrum seinen 50. Geburtstag. Dieser wird im Oktober gefeiert. Doch das Museumsteam hat noch viel mehr vor.

Dienstag, 31. Januar 2023

Jürgen Widmer

Das vergangene Jahr war für den Prediger und das Silberwarenmuseum Ott-​Pauersche Fabrik ein sehr erfolgreiches. Sie registrierten zusammen mehr als 20 000 Besuche. 2023 steht jetzt das Jubiläum des Predigers als Kulturzentrum an. Nachdem das Gebäude in den 1960er-​Jahren noch knapp dem Abriss entging, fand hier die Kultur eine Heimat. Ein Buch soll die Geschichte des Predigers erzählen. Doch das Museumsteam hat noch ein weitaus größeres Angebot vorbereitet.







Was im Jahr 2023 im Prediger und im Silberwarenmuseum geplant ist, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



