Regionale Lebensmittel rund um die Uhr bietet ein Hofladen in Iggingen an. Eröffnung ist am Samstag, 4. Februar, 10 Uhr.

Neben frischer Milch aus dem Automaten bieten Madeleine König und ihre Schwester Nadine Schurr auch viele regionale Lebensmittel an. Laut Bürgermeister Klemens Stöckle könnte der Laden auch ein Anziehungspunkt für Radler und Wanderer werden.







Welche Produkte der Hofladen anbietet, lesen Sie am Mittwoch in der Remszeitung.



