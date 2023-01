Neuer Kindergarten in Eschach: Verkehrsführung noch problematisch

Foto: dw

Die Verkehrsführung am neuen Eschacher Kindergarten ist noch etwas problematisch, bis die Parkplätze fertig gestellt sind. Landschaftsarchitekt Andreas Walter stellte dem Gemeinderat nun die Pläne für die Außenanlagen in der Sitzung vor.

Dienstag, 31. Januar 2023

Gerold Bauer

25 Sekunden Lesedauer



Seit dem 9. Januar ist die Eschacher Kindertagesstätte Kappelwasen in Betrieb, allerdings zeigen Verbotsschilder und rot-​weiße Schranken, dass dort aktuell weder gefahren noch geparkt werden darf. Die Arbeiten für die Außenanlagen wurden in der Sitzung am Montag allerdings vergeben. Dies wird die Gemeinde rund eine halbe Million Euro kosten.





Lesen Sie am 1. Februar in der Rems-​Zeitung, welche wichtigen Eschacher Themen sonst noch besprochen wurden!











Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



305 Aufrufe

102 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen