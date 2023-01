Waldstetten: Männerballett begeistert beim Fasching in der Stuifenhalle

Allerlei närrisches Volk versammelte sich am Samstagabend in der Stuifenhalle, um die verschiedenen Auftritte in der Männerballett-​Hochburg Waldstetten zu bestaunen. Diese Veranstaltung hat in der Gemeinde eine jahrzehntelange Tradition.

Nach zwei Jahren der Abstinenz waren sie wieder unterwegs – die Faschingsvereine aus verschiedenen Gemeinden sowie Stadt– und Ortsteilen, die jeweils mit einer recht unterschiedlichen Tanz-​Performance aufwarten konnten. Vom TSV Böbingen kam die Prinzengarde und vom RCV Reichenbach das Männerballett. Das Katerballett von den Naschkatzen Fachsenfeld war ebenso auf der Bühne zu sehen wie ein Showtanz des TV Weiler in den Bergen sowie die Männerballett-​Ensembles aus Binswangen, Wißgoldingen und Waldstetten.Dicht gedrängt und in Partystimmung verfolgte das Publikum an Tischen und im Stehen die Vorführungen der einzelnen Gruppen. Ganz im Stil von Turnvater Jahn, in kurzen Turnhosen und weißem Achselhemd, stemmten Tänzer leere Bierflaschen und steppten nach fetziger Musik. Andere wiederum entführten mit arabischen Klängen und verschleiert wie Beduinen in den Orient. Ohrenbetäubend war die Musik, die unentwegt die Halle erfüllte und das Publikum bei Laune hielt.

