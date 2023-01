Wie es in Lorch-​Waldhausen mit dem Breitband-​Ausbau weitergeht

Das Thema schnelles Internet interessiert die Bürgerinnen und Bürger im Lorcher Stadtteil Waldhausen sehr. Bei einer Info-​Veranstaltung in der Remstal-​Halle ging es auch um ihre Fragen.

Dienstag, 31. Januar 2023

In welche Cluster das Gebiet Lorch-​Waldhausen in puncto Internet-​Ausbau eingeteilt ist und wie viele neue Hausanschlüsse erstellt werden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 31. Januar. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Bei der öffentlichen Veranstaltung in der Remstalhalle in Lorch-​Waldhausen wurde über die „weißen“ und „grauen“ Flecken bei der Breitband-​Versorgung informiert – von den Firmen MRK (die für die Termine und den Ablaufplan des Glasfaserausbaus zuständig sind) sowie der Gmünd Com GmbH (die die Verträge anbietet). Bürgerinnen und Bürger waren dabei nicht nur Zuhörer, sondern konnten selbst via Mikrofon Fragen stellen. Zum Beispiel: „Mein Download besteht momentan aus 6 MBit pro Sekunde trotz neuer FritzBox, komme ich auch in den Genuss vom Ausbau?“Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger wurden zuvor per Brief darauf hingewiesen, den beigelegten Gestattungsvertrag unterschrieben einzureichen, damit ihr Grundstück für die Ausbauarbeiten betreten werden darf, damit im Rahmen des Hausanschlussmanagement die Anschlussplanung erstellt werden kann.

