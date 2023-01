Sternsinger zu Besuch im Heubacher Rathaus

Foto: jjm

Voller Freude empfing der Heubacher Bürgermeister Dr. Joy Alemazung die Sternsinger im Rathaus. Das Dreikönigssingen 2023 steht unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“.

Dr. Alemazung hörte Gesang und Bitte um Hilfe der Sternsinger mit Begeisterung an und erläuterte ihnen gleichermaßen, dass weltweit Kinder unter Gewalt leiden und unsere Solidarität und Hilfe benötigen: „Eure Gesänge und eure Bitten um Hilfe sind für mich ein großartiges Zeichen der weltweiten Nächstenliebe. Kinder und Jugendliche helfen einander. Ihr bringt zudem den Segen Gottes in jedes Haus von Heubach.“



In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeigt das Beispiel der ALIT-​Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden.

