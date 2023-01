Überfall in Göggingen: Kripo ermittelt

Die Fahndung nach den sieben bis acht Tatverdächtigen, die am Dienstagabend einen Jugendlichen abgepasst und ausgeraubt haben, verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt.

Mittwoch, 04. Januar 2023

Alexander Gässler

Ein Jugendlicher ist am Dienstag in Göggingen auf dem Nachhauseweg überfallen worden. Mehrere Polizeistreifen haben nach den maskierten Tätern gefahndet. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Kripo hat noch am selben Abend Ermittlungen aufgenommen.





Aus Sicht der Polizei ist der Tatbestand des Raubes erfüllt. Das 16-​jährige Opfer wurde geschlagen, ein Täter soll ein Messer gezeigt haben. „Das ist kein normaler Diebstahl“, stellt Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier klar. Ihm zufolge wird nun im Umfeld ermittelt. Das Opfer wird gegebenenfalls nochmals befragt, Zeugenhinweise werden geprüft.





Der Überfall hat sich am Dienstag gegen 20 Uhr bei einem Supermarktparkplatz im Bereich des Akazienwegs ereignet. Bei den sieben bis acht Tätern soll es sich ebenfalls um Jugendliche handeln. Sie waren überwiegend schwarz gekleidet und mit Kapuzen oder Schals maskiert.







Das Kriminalkommissariat Aalen bittet um Hinweise unter Telefon 07361 /​5800.







16-​Jähriger in Göggingen ausgeraubt: Täter sind flüchtig.



