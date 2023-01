Am Samstagabend: Togo-​Winterfest in der Waldstetter Stuifenhalle

Foto: Hilfe für Togo e.V.

Schon zum 17. Mal veranstaltet der Verein „Hilfe für Togo“ seine winterliche Benefiz-​Gala für die Aufbauhilfe in dem westafrikanischen Land. Beginn ist am Samstag, 7. Januar, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 05. Januar 2023

Franz Graser

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Das Programm des Abends enthält Bewährtes wie die Big Band „More Fun“ oder den Auftritt des Tanzkreises Wißgoldingen. Aber das Publikum darf sich auch auf Neues freuen, darunter etwa eine Vorstellung von Tänzerinnen der Waldstetter Ballettschule Theresa Beißwenger, ein Überraschungs-​Tanzpaar oder eine Vorführung der überregional bekannten Showakrobatik-​Truppe „Goldies“ des FC Röhlingen.







Der Verein „Hilfe für Togo“ ist vor allem das Lebenswerk von Barbara und Anton Weber. Als Funktionär im Bauernverband wurde Weber seinerzeit gefragt, ob er nicht mal mit nach Afrika kommen wolle, um der Bevölkerung dort durch die Optimierung der Landwirtschaft bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen. „Wir standen damals in einem kleinen Dorf und haben schnell erkannt, dass den Menschen nicht geholfen ist, wenn man die Unterstützung nur auf einen so kleinen Bereich konzentriert“, erinnert sich Anton Weber an die Anfänge. Und etwas anderes war ihm schon zu Beginn klar: Almosen zu verteilen ist keine Entwicklungshilfe.





Die Philosophie des Vereins ist es daher, den Menschen in dem westafrikanischen Land Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und der Erlös des Togo-​Winterfestes trägt dazu bei. Obwohl der Eintritt frei ist, ist eine Reservierung unter 07171/​4595 oder weber-​schlatthof@​t-​online.​de möglich.





Hinweis: Im Gmünder Wochenblatt war ein falscher Termin zu lesen. Richtig ist: Samstag, 7. Januar, 19 Uhr.





