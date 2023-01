Gmünd: Was sind die Bausteine für einen gelungenen Comic?

Die Künstlerin Ines Germann und die Illustratorin Natascha Römer zeigen in einem Kurs in der Jugendkunstschule, wie Comics am iPad entstehen. Der Kurs richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahre. Termin ist Samstag, 21. Januar, Beginn ist um 10 Uhr.

Donnerstag, 05. Januar 2023

Alexander Gässler

Sie haben längst den Ruf der „Schundheftchen“ abgelegt und sind zu einem wichtigen Bestandteil der Alltagskultur geworden: Comics. Für Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren bietet die Jugendkunstschule (JKS) jetzt einen Kurs an: Sie können lernen, wie man am iPad Comics zeichnet.





