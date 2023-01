Liebelei Lindach: Andreia Marques eröffnet Foto-​Studio

Foto: olga ochs

Eine Nachmieterin für das Geschenklädchen „Liebelei“ in Lindach ist gefunden: Andreia Marques eröffnet dort Mitte Februar das Fotostudio „Estudio“. Und plant etwas Besonderes.

Donnerstag, 05. Januar 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 12 Sekunden Lesedauer



Unterdessen geht die Suche nach einem neuen Standort für Post und GOA weiter, die im Geschenklädchen Liebelei untergebracht waren. Zunächst wird die fehlende GOA-​Agentur im Bezirksamt untergebracht. „Die gelben Säcke bekommen unsere Bürgerinnen und Bürger ohnehin schon dort. Zusätzlich noch 50-​Liter-​Säcke und Biomüllbeutel zur Verfügung zu stellen, sollte kein Problem sein“, sagte Ortsvorsteher Klaus-​Peter Funk vor wenigen Tagen im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Für die Postfiliale suche man noch nach einer neuen Lokalität.





Jahrelang hat Andreia Marques nach geeigneten Räumen für ein Fotostudio gesucht. Im Martin-​Luther-​Weg in Lindach wurde sie fündig. „Ich wollte hohe Wände und Decken, viel Licht“, sagt die 36-​jährige Fotografin, die seit elf Jahren im Business ist und seither ihr Studio zu Hause in Lindach hat. Immer wieder schaute sie sich Geschäftsräume an, seither war nichts dabei. „Ich bin eine kleine Perfektionistin“, die auch nicht in die Stadt ziehen wollte — zu viel Trubel, zu hohe Parkgebühren.Und dann erfuhr sie, dass zum Jahresende das Geschenklädchen Liebelei schließt. Eine Chance, ihren Traum zu verwirklichen? „Ich habe mich mit dem Vermieter getroffen. Und alles hat gepasst“, so Marques, die nun noch einiges vor sich hat. Alles will sie renovieren, ein neuer Boden wird verlegt, die Wände werden geschliffen. Viel Arbeit, wenig Zeit, denn die Eröffnung des „Estudio“ plant sie bereits für den 18. Februar. Das Besondere daran: Es soll nicht nur ein Fotostudio sein, sondern ein Coworking Space, offen für alle, die sich einmieten wollen. Wie zum Beispiel eine Yogalehrerin, die hier bald einmal die Woche zwei Stunden Kurse gibt.

727 Aufrufe

288 Wörter

2 Stunden Online



