Lob für den Einsatz der Lauterner Bürgerschaft

Ortsvorsteher Bernhard Deininger hat das abgelaufene Jahr Revue passieren lassen. Als Höhepunkt hob er den Sieg Lauterns beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ heraus. Darüber hinaus wurden engagierte Bürgerinnen und Bürger geehrt.

Wer für seinen Einsatz oder für seine sportlichen Erfolge geehrt wurde, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Auf die weltpolitische Lage ging Ortsvorsteher Deininger zu Beginn seiner Ansprache in der Pfaffenberghalle ein. Die Zeitenwende, die mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine zutage getreten war, sei auch in Heubach und Lautern spürbar gewesen. Ortsvorsteher Deininger lobte das Engagement der Lauterner Bürgerinnen und Bürger, die geholfen hätten, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen.

