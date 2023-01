„Stunde der Wintervögel“: Aufruf zum Mitmachen

Foto: chocolat01 /​pix​e​lio​.de

Naturschutzverbände wollen wissen: Spatz, Meise oder Amsel – welche Vögel sind am Futterhaus zu sehen? Wer will, kann in diesem Winter im Garten oder auf dem Balkon Vögel zählen und so der Wissenschaft helfen.

Donnerstag, 05. Januar 2023

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer





Sind in diesem Winter weniger Vögel an den Futterhäusern unterwegs, weil sie wegen der aktuellen Wärme– grade im Wald ausreichend Nahrung finden? Das sollen Bürgerinnen und Bürger von Freitag bis Sonntag (6. bis 8. Januar) wieder bei der „Stunde der Wintervögel“ beobachten. Der Landesbund für Vogel– und Naturschutz (LBV) im bayerischen Hilpoltstein und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Berlin rufen in diesem Jahr erneut zu der nach ihren Angaben größten wissenschaftlichen Mitmachaktion Deutschlands auf. Im verganenen Jahr hatten sich mehr als 176000 Menschen an der Aktion beteiligt.











Wie man mitmachen kann und was die Zählung den Naturschützern und Wissenschaftlern bringt, lesen Sie am Donnerstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

