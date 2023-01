Ausflugstipp: Das Ellwanger Wellenbad

Foto: Christian Frumolt

Entspannen, abtauchen und wohlfühlen: Das Ellwanger Wellenbad garantiert Badespaß für Groß und Klein.

Freitag, 06. Januar 2023

Franz Graser

25 Sekunden Lesedauer



Das 1982 erbaute Wellenbad wurde wegen seines Wellenbetreibs schnell überregional bekannt. Von Anfang an stand das große Wellenbecken für Action und Spaß. Die Sprudelliegen im warmen Außenbecken erlauben Entspannung und Wellness pur. Attraktiv ist auch eine Pause in einem der Ruheräume oder eine Runde Schwitzen in der Dampfsauna. Gern planschen auch die Kleinen im Kinderbecken oder rutschen in der neuen Unterwasserwelt.





Das Wellenbad ist unter anderem hier zu finden. Radtouren rund um Ellwangen/​Jagst sind auf komoot zu entdecken.







