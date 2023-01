Ostalb: Zwei heftige Pkw-​Brände an Dreikönig

Am Morgen des Feiertags stand eine dicke schwarze Rauchsäule über Reichenbach, Teilort von Westhausen. Am Nachmittag dann die gleiche Szenerie in der Weststadt von Schwäbisch Gmünd. Was war passiert?

Freitag, 06. Januar 2023

Alexander Gässler

Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr besonders in Reichenbach Schlimmeres verhindern. Dort stand ein Auto direkt an der Gaststätte „Traube“ lichterloh in Flammen. Das Feuer bedrohte zwei Gebäude, an denen durch die Hitzestrahlung an Fenstern und Fassaden auch schon beträchtlicher Schaden entstanden war.







Als Brandursache wird nach derzeitigem Stand von einem technischen Defekt ausgegangen. Das war wohl auch der Grund, als gegen 15.45 Uhr auf der Bundesstraße B29 im Bereich der Gmünder Weststadt ein VW Golf in Flammen aufging. Das Auto war nicht mehr zu retten. Immerhin konnten die Feuerwehrleute noch das Reisegepäck aus dem Heck des Pkw in Sicherheit bringen.







Wie die Feuerwehr vor allem in Reichenbach Schlimmeres verhindern konnte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.







