Stuifencup des TSGV Waldstetten: U13 des SSV Reutlingen und U11 des Karlsruher SC gewinnen

Beim 14. Nationalen Stuifencup des TSGV Waldstetten haben sich die U-​13-​Junioren des SSV Reutlingen und die U-​11-​Nachwuchsfußballer des Karlsruher SC jeweils den Turniersieg gesichert.

Freitag, 06. Januar 2023

Die U13 des SSV Reutlingen verdiente sich durch einen souveränen 6:2-Erfolg im Finale gegen den Berliner SC den Siegerpokal. Der dritte Platz ging an den Karlsruher SC, der im Spiel um Platz drei den FSV Frankfurt mit 2:1 besiegte.

Die U11 des Karlsruher SC setzte sich mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung und Neunmeterschießen in einem dramatischen Endspiel gegen den SSV Ulm 1846 durch. Dritter wurde in der Waldstetter Schwarzhornhalle der FC Augsburg durch einen 2:1-Erfolg im kleinen Finale gegen den SSV Reutlingen.





An welche Spieler die Sonderpreise „wertvollster Spieler“ und „bester Torwart“ gegangen sind, lesen Sie in den ausführlichen Turnierberichten in der Rems-​Zeitung vom 7. Januar.











