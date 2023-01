Ostalb: Wann fängt Online-​Stalking an?

Foto: Foundry Co auf Pixabay

Das neue Date googeln, Fotos auf Social Media ansehen, die Profile der Ex-​Partner auschecken – online lässt sich mit wenigen Klicks viel herausfinden. Das aber kann zu Problemen führen.

Samstag, 07. Januar 2023

Alexander Gässler

36 Sekunden Lesedauer



Ob nach einem Match auf Tinder oder einer Bekanntschaft in einer Bar – jede neue Information ist aufregend in dieser Zeit, in der das Date noch die große Unbekannte ist. Wer hat da nicht schon einmal den Namen eines potenziellen Partners oder einer Partnerin in eine Suchmaschine getippt, um ohne aufdringliche Nachfragen mehr herauszufinden?







Diese Neugier sei erst einmal unbedenklich, sagt der Psychologe Wolf Ortiz-​Müller, der die Beratungsstelle Stop Stalking in Berlin leitet: „Zu schauen, was spuckt das Internet aus, halte ich für normal.“







Wann beginnt das Stalking und was raten Experten: Das und mehr lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung und digital hier im iKiosk.



