Schechingen siegt bei Fernseh-​Rateshow

Screenshot: hs

Überraschung am Samstagabend bei der SWR-​Rätselsendung „Stadt Land Quitz“. Die Ostalb-​Gemeinde Schechngen auf der Frickenhofer Höhe trat gegen Bernkastel an der Mosel an. 45 Minuten lang lieferten sich die beiden Orte ein spannendes Kopf-​an-​Kopf-​Rennen.

Samstag, 07. Januar 2023

Alexander Gässler

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Die Spezialität der Sendung mit TV-​Moderator Jens Hübschen ist, dass die Haus– und Straßenbefragungen in den jeweils teilnehmenden Kommunen gar nicht angekündigt werden. Unversehends geraten Bürgerinnen und Bürger in die Rolle, mit Rätselspielen ihren Heimatort gegen die Konkurrenz taper verteidigen zu dürfen, wobei der Spaß an kniffligen Fragen nicht zu kurz kommt.







Es treten immer zwei Dörfer oder Städte gegeneinander an. Bei der kurzen Ortsvorstellungen wurde natürlich die Schechinger Osterbrunnen-​Tradition mehrfach gewürdigt. Auch der Kapellenweg tauchte auf. Oberthema der Quizsendung waren diesmal die Geschichte der Hutmode und die Handwerkskunst der Hutmacherei.







Als versierte Hauptgesprächspartnerinnen des launigen Jens Hübschen traten in Schechingen die Hutmacherin Juliane Fischer und Iris Jekel auf, Organisatorin des weithin bekannten Osterbrunnens. Richtig stark zur Seite standen ihnen nach dem Zufallsprinzip weitere Bügerinnen und Bürger aus Schechingen — an der Haustüre, auf der Straße, auf einer Baustelle und an einer Autowerkstatt, wo sich der Chef und eine Kundin als regelrechte Ratefüchse entpuppten.







Die beiden Orte trieben an diesem Fernsehabend Moderator und Reporter Jens Hübschen Schweißperlen auf die Stirn. Denn am Ende gab es einen für diese Sendung ungewöhnlichen Punkte-​Gleichstand. Kurzerhand erklärte der Quizmaster sowohl Bernkastel als auch Schechingen zum Sieger. Spannend anzusehen war, wie bei dieser Sendung beide Orte eine gemeinsame Hutmacher-​Tradition entdeckten. (hs)



