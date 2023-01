Gmünd: Passagier ohne Maske greift Busfahrer an

Ein Fahrgast ist am Samstagmittag rabiat geworden. Er beleidigte laut Polizei den Busfahrer und schlug und trat um sich.

Sonntag, 08. Januar 2023

Alexander Gässler

31 Sekunden Lesedauer



Der 28-​Jährige stieg um 13 Uhr in der Oberbettringer Straße in den Bus der Linie 1 in Richtung Bahnhof ein. Der 49-​jährige Fahrer wies den Fahrgast darauf hin, dass er im Bus eine Maske zu tragen habe.







Dies veranlasste den 28-​Jährigen laut Polizeibericht dazu, den Busfahrer mehrfach zu beleidigen. Außerdem trat und schlug er massiv gegen die Schutzwand, hinter der der Busfahrer saß. Er versuchte auch an der Schutzwand vorbei den Busfahrer zu schlagen, dies gelang ihm jedoch nicht.







Zeugen, die den Angriff vor dem Eintreffen der Polizei beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden, Tel. 07171 358 – 0.

