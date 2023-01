Gmünd: Streit um Parklücke

Am Samstag gegen 14.30 Uhr wollte ein 49-​Jähriger in eine Parklücke in der Rappenstraße fahren. Dort stand ein 59-​jähriger Fußgänger, der den Parkplatz für seinen Bruder reservieren wollte. Nach einem Streitgespräch stürzte der 59-​Jährige zu Boden.

Sonntag, 08. Januar 2023

Alexander Gässler

Weil strittig ist, ob der Fußgänger vom Pkw angefahren wurde oder ob er sich zu Boden fallen ließ, um einen Unfall vorzutäuschen, sucht das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd Zeugen, Telefon: 07171 /​358 – 0.

