So gut lief es 2022 in Eschach — und so soll es 2023 weitergehen

Foto: dw

Die Plätze in der Eschacher Gemeindehalle reichten nicht aus, weitere Stühle mussten aufgestellt werden, so groß war das Interesse der Bevölkerung am Neujahrsempfang. Bürgermeister Jochen König kündigte an, bei der Wahl in drei Jahren wieder antreten zu wollen

Sonntag, 08. Januar 2023

Alexander Gässler

33 Sekunden Lesedauer



Zwei Jahre musste auf die traditionelle Form der Begegnung verzichtet werden. Nun aber begrüßte der Musikverein Holzhausen die Gäste mit einem schwungvollen Konzertmarsch und weiteren Musikstücken. Der Musikverein war es auch, der für den Aufbau und die Bewirtung der Gäste sorgte.





Nach der Totenehrung gab Bürgermeister König aktuelle Zahlen bekannt: 1896 Einwohner zählt Eschach und kann einen stetigen Zuwachs verzeichnen. 14 Bauplätze stehen im voll erschlossenen Baugebiet Tann II zur Verfügung. Einige Grundstücksbesitzer werden in 2023 mit dem Hausbau beginnen können.





Wer geehrt worden ist und mehr, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



56 Aufrufe

134 Wörter

9 Minuten Online



Beitrag teilen