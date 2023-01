Gmünd: Eigentumswohnungen statt Appartements

Die Dincel Projektbau GmbH will das Johannes-​Brenz-​Haus in der Goethestraße 43 abreißen. Dabei hat sie das Gebäude erst vor wenigen Jahren saniert. Das ist jetzt geplant.

Montag, 09. Januar 2023

Alexander Gässler

Nicht mehr zeitgemäß. Zu kleinteilig und schwierig zu verwalten. Vor allem aber sind zuletzt die Energiekosten aus dem Ruder gelaufen, wie Bilal Dincel sagt. „Wir wollen etwas Neues hinstellen – energieeffizienter und den ökologischen Anforderungen entsprechend.“





Das Johannes-​Brenz-​Haus war mal ein Altersheim. Dincel-​Projektbau hat es vor sieben Jahren gekauft, zum Appartementhaus umgebaut und die Wohnungen warm vermietet. Durch die Energiekrise samt „unkontrollierter“ Preissprünge sieht sich Geschäftsführer Bilal Dincel bestätigt. Es bedürfe einer sinnvolleren Nutzung, sagt er. „So wie derzeit können und wollen wir nicht weitermachen.“





Was der Eigentümer und Investor konkret plant und welche Sorge ihn umtreibt, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



