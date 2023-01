Spraitbach: Pfarrer Kubola in Ruhestand verabschiedet

Foto: ws

Priester Félix Kubola wurde am Sonntag in Spraitbach verabschiedet. Nach 40 Jahren im Priesteramt und nach mehr als elf Jahren als Leitender Pfarrer in Spraitbach geht der 65-​Jährige nun in den Ruhestand.

Montag, 09. Januar 2023

Sarah Fleischer

„Alles hat seine Zeit“, resümierte Félix Kubola. „Es gibt eine Zeit zu kommen. Es gibt eine Zeit zu gehen.“ Die war für den Priester in Spraitbach am Sonntag gekommen. In der Katholischen Kirche St. Blasius zelebrierte er vor einem großem Publikum seinen Abschiedsgottesdienst.



Seelsorge, Nächstenliebe und Hilfsprojekte in seiner Heimat Kongo, bei denen er selbst kräftig anpackte, prägten sein Wirken als Pfarrer. Insgesamt 40 Jahre lang arbeitete er im Dienste der katholischen Kirche.





Wie es ihn auf die Ostalb verschlug und welche Erinnerungen seine Wegbegleiter an ihn haben, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



