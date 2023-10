Bürgermedaille für Cordula Reichert und ihr Engagement für fairen Handel

Als unermüdlicher „Motor“ des Gmünder Weltladens trägt Cordula Reichert seit Jahrzehnten dazu bei, dass Menschen in Entwicklungsländern durch fairen Handel eine Chance bekommen, mit ihrer Arbeit auch auf einen grünen Zweig zu kommen. Seit 60 Jahren ist die engagierte und auch streitbare Katholikin darüber hinaus in der Kirchengemeinde St. Michael in verschiedenen Ehrenämtern aktiv. Ihr Engagement wurde am Samstag mit der Bürgermedaille der Stadt Gmünd honoriert.

Sonntag, 01. Oktober 2023

Gerold Bauer

Immer wieder kam in der Laudatio des Oberbürgermeisters sowie in den weiteren Reden zum Ausdruck, wie wichtig Menschen sind, die sich angesichts der Armut in vielen Ländern nicht nur empören, sondern aktiv etwas dagegen tun.

Dass seine Heimatstadt Gmünd über einen so attraktiven Weltladen in Premium-​Lage am Kalten Markt verfügt, habe ihn immer sehr stolz gemacht, sagte Staatssekretär a.D. Norbert Barthle im Hinblick darauf, dass sein letztes Regierungsamt im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihn auch in viele arme Länder geführt habe. Dort habe er deutlich gesehen, wie wichtig solche nachhaltigen Entwicklungspartnerschaften auch auf kommunaler Ebene seien, um Menschen in ihrer Heimat eine Lebensperspektive zu geben.

Cordula Reichert selbst unterstrich in ihrem Schlußwort am Ende der Feierstunde im Leutze-​Saal des Stadtgartens, dass diese Bürgermedaille eine Würdigung nicht nur ihrer eigenen Arbeit, sondern auch der des gesamten Weltladen-​Teams sei. „Eine Person allein schafft so etwas gar nicht!“, betonte die Geehrte.





