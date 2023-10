Handball: TSB Gmünd verliert auch sein drittes Saisonspiel

Foto: astavi

Einsatz und Kampfgeist stimmten im Derby der Handball-​Oberliga, doch die Talfahrt der Gmünder hält an. Der TSB Gmünd verlor zunächst Kapitän Nicola Rascher und trotz der besten Saisonleistung auch das Spiel gegen Heiningen mit 28:32 (14:12).

Sonntag, 01. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Beim Oktoberfest in der Großsporthalle herrschte eine halbe Stunde nach Spielende reges Treiben. TSB-​Trainer Michael Stettner und seine Rückraumstützen Tom Abt und Andreas Maier saßen derweil immer noch ziemlich geknickt auf der Ersatzbank mitten in der Halle zusammen. Das Trio versuchte Erklärungen für das Unerklärliche zu finden. Wie schon eine Woche zuvor in Schutterwald (28:29) waren die ersten Punkte der noch jungen Saison bereits zum Greifen nahe gewesen. Am Ende standen die Gmünder zum dritten Mal mit leeren Händen da. „Es nervt mich , dass sich die Jungs für eine wirklich gute Trainingswoche und eine starke Leistung über 45 Minuten nicht belohnt haben“, gab Stettner einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Das Gmünder Auftreten im Derby hätte ein Mutmacher sein können – wäre da nicht dieses bittere Ende gewesen.





Nie waren die seit Monaten diskutierten Leistungsschwankungen des TSB derart offensichtlich gewesen. In einem rassigen Derby brachte Andreas Maier seine Farben zunächst in Front, danach drehten die im Jahr 2023 erst zweimal bezwungenen Heininger auf. Bei den Gästen war Torwart-​Neuzugang Marc Krammer von Anfang an auf Betriebstemperatur, während Gegenüber Daniel Mühleisen bis zum 5:7-Rückstand (10.) kaum eine Hand an den Ball bekam.





Warum die Gmünder am Ende unterlagen und was die TSBler nach dem Schlusspfiff dazu sagten, lesen Sie in den Berichten von Nico Schoch am Montag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



481 Aufrufe

253 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen