Marmelade, Konfitüre, Gelee und Gsälz: Kostproben beim Hausfrauenbund

Symbol-​Bild: gbr

Am Samstag, 7. Oktober, bieten die Gmünder Mitglieder des Deutschen Hausfrauenbundes am Stand in der Augustinerstrasse zwischen 9 und 12 Uhr die Möglichkeit Tipps und Tricks für die Herstellung von Marmeladen und Konfitüren zu erfahren oder Kostproben zu genießen.

Sonntag, 01. Oktober 2023

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



Die klassischen Einmachzeiten Sommer und Herbst sind Vergangenheit. Früher galt es, die geernteten Früchte für den Winter haltbar zu machen. Heutzutage hat die Herstellung von Marmeladen und Konfitüren das ganze Jahr über Saison.So sind es im Frühjahr süße Erdbeeren, im Sommer und Herbst Heidelbeeren, Brombeeren und Steinobst das sich zum Einmachen anbietet. Ein Geheimtipp für den Winter sind Brotaufstriche aus Quitten, Kompositionen aus Ananas mit Chili, und vieles mehr.

