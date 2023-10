Oktoberfest in Horn: Bayerische Bierzelt-​Kultur im Leintal

Das Oktoberfest in Horn ist immer ein Magnet für Gäste. Veranstalter ist der Musikverein Horn, der dort Blasmusik, gute Stimmung und deftige Bewirtung bietet.

Sonntag, 01. Oktober 2023

Gerold Bauer

Mehrere Tausend Besucherinnen und Besuchern – gekleidet in Dirndl oder mit kariertem Hemd und Lederhosen – haben sich es nicht nehmen lassen, die stimmungsvolle Musik, das Bier und typisch bayerische Spezialitäten zu genießen. Auch Familien mit Kindern ließen es sich dort gehen. Am Sonntag, so dass zusätzliche Bänke und Tische auf der Festwiese platziert wurden. Zum Mittagstisch gab es wieder viele bayerische Spezialitäten serviert sowie die „Horamer Göckela“, die Nürnberger Rostbratwürstel mit Kraut und anderen leckeren Speisen. Für den musikalischen Ausklang sorgten die Musikvereine Schechingen und Leinzell.

