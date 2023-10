Skispringen: Karl Geiger blickt zuversichtlich auf die neue Saison

Am kommenenden Wochenende steigt Karl Geiger in die neue Saison ein. Erster Wettkampf ist das sechste und letzte Springen im Rahmen des Sommer-​Grand-​Prix in Klingenthal.

Sonntag, 01. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

Zwei Wochen nach dem Wettkampf in Klingenthal startet der 30 Jahre alte Geiger bei den Deutschen Meisterschaften in Hinterzarten, doch sein Fokus gilt ganz klar der Vierschanzentournee sowie der WM Ende Januar in Mitterndorf in Österreich. Warum Geiger erst jetzt in den Wettkampf einsteigt, begründet er damit, „dass ich bewusst eine Wettkampfpause gemacht habe, nachdem es zwischen November vergangenen Jahres und April nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte.“





Zuletzt absolvierte der Oberstdorfer viele Trainingseinheiten, die ihn sehr viel Kraft und Energie gekostet hätten. Ziel war es, „gewohnte Muster aufzubrechen, meiner Technik auf den Grund zu gehen. Es galt, viele Kleinigkeiten bei den Elementen Anlauf, Absprung, Übergang und Flugphase zu beachten – und wir haben wirklich viel getestet. Denn nur wenn alles im Fluss ist, habe ich Chancen auf einen Weltcupsieg oder einen Sieg bei der Vierschanzentournee.“ Geigers Ziel war es, sein Grundniveau auf ein Level zu heben, „damit ich bei den Highlights vorn mitmischen kann“, sagt er.





