Was macht das Polizeipräsidium Aalen eigentlich den ganzen Tag?

Das Polizeipräsidium Aalen beteiligte sich auf Social Media am „Tag des Polizeinotrufs“ und legte offen, was rund um die Uhr gemeldet wurde. Angesichts des Einzugsgebiets, das sich über drei Landkreise erstreckt, kam da allerhand zusammen.

Sonntag, 01. Oktober 2023

Gerold Bauer

Der 1. Oktober ist bundesweit der „Tag des Polizeinotrufs.“ Auch das Polizeipräsidium Aalen beteiligte sich an diesem Tag mit einem Aktionstag auf Social Media. Im Internet wurden zwischen 6 und 18 Uhr von der Polizei sämtliche Notrufe, die beim Führungs– und Lagezentrum eingehen, veröffentlicht. Ziel der Aktion ist, die Arbeitsbelastung, aber auch das Aufgabenspektrum der Polizei abzubilden. Es geht dabei keineswegs um möglichst reißerische Nachrichten; es sind auch alltägliche Probleme dabei, mit denen Bürgerinnen und Bürger konfrontiert werden und deshalb die Notrufnummer 110 wählen. Bei der Offenlegung der Notrufe wurde von der Polizei auf die Anonymität der Beteiligten geachtet.Die Liste der Anrufe zeigt, womit sich die Polizei so alles befassen muss. Neben den Klassikern – Unfälle, Brände oder handfeste Streitigkeiten in Wohnungen sowie auf offener Straße – werden die Beamten zum Beispiel auch via Notruf alarmiert, weil jemand sich durch Kinder, die sonntags verbotenerweise auf dem Schulgelände kicken, gestört fühlt. Ein Jugendlicher meldete einen Erpressungsversuch durch Online-​Kriminelle. Randalierende Betrunkene oder Schwarzfahrer im Zug kamen ebenfalls vor. (ppa/​rz)

