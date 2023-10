Flutlicht-​Umrüstung: Bargau und Hussenhofen fiebern Ausschuss entgegen

Foto: Archiv/​gbr

Die Fußballvereine in Bargau und Hussenhofen stellen beim Flutlicht auf LED-​Technik um. Dabei können sie auf Fördergeld von der Stadt zählen – ein Zuschuss von rund 26.500 Euro steht in den Startlöchern. Über die Auszahlung entscheidet am Mittwoch der Verwaltungs– und Eigenbetriebsausschuss.

Dienstag, 10. Oktober 2023

Benjamin Richter

50 Sekunden Lesedauer



Mit den Flutlichtanlagen der Gmünder Sportvereine befasst sich am Mittwochnachmittag der Verwaltungs– und Eigenbetriebsausschuss des Gemeinderats.

Konkret geht es um die Umrüstung auf die energiesparende LED-​Beleuchtungstechnik, die viele der hiesigen Vereine bereits auf den Weg gebracht haben. Im Rahmen ihrer Sportförderung bezuschusst die Stadt Schwäbisch Gmünd die Umstellung mit 30 Prozent der Kosten.

Von diesem Geldsegen, so sieht es die Beschlussvorlage vor, sollen im laufenden Jahr der FC Germania Bargau und der SV Hussenhofen profitieren. An diese beiden Vereine werden – eine Stimmenmehrheit im Verwaltungs– und Eigenbetriebsausschuss vorausgesetzt – insgesamt 26.418 Euro ausgeschüttet, davon 14.101,50 Euro an Hussenhofen und 12.316,50 Euro an die Bargauer.

Der Ausschuss ist in dieser Angelegenheit bereits beschlussbefugt; ein Votum des Gemeinderats ist nicht nötig.





Welche Vorteile der LED-​Technik die Stadt Gmünd als Argumente für die Umstellung ins Feld führt und welche Vereine 2024 mit einer Förderung rechnen können, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11. Oktober. Die gesamte Ausgabe ist auch online erhältlich, im iKiosk.

335 Aufrufe

202 Wörter

1 Stunde Online



