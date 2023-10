Walter Hösch: Deutscher Meister im Sechs-​Stunden-​Lauf

Foto: Hösch

Ultraläufer Walter Hösch von der SG Bettringen hat sich in der Mannschaftswertung der Senioren 50 + im Sechs-​Stunden-​Lauf den deutschen Meistertitel gesichert.

Dienstag, 10. Oktober 2023

Alex Vogt

Mit dabei war auch der Ultraläufer Walter Hösch (Sechster von links) von der SG Bettringen. Nachdem der Gmünder in diesem Jahr mehrfach wegen kleineren Verletzungen nicht sein geplantes Training absolvieren konnte, war für ihn im Vorfeld klar, dass es nicht für eine persönliche Bestleistung reichen wird. Deshalb lautete sein anvisiertes Ziel, in den Bereich von 60 bis 65 Kilometern zu kommen.





Mit wie vielen Kilometern Walter Hösch in der Einzelwertung der Altersklasse M60 den fünften Platz erreicht hat und mehr zu seinem Sieg in der Mannschaftswertung der Senioren 50+ lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 10. Oktober.



Die deutschen Meisterschaften im Sechs-​Stunden-​Lauf haben in Kleinmachnow, in einem Gewerbegebiet zwischen der S-​Bahnstation Wannsee und dem alten West-​Berliner Kontrollpunkt Dreilinden (auch als Checkpoint Bravo bekannt) auf einem 1019,44 Meter langen Rundkurs stattgefunden. Das Ziel bei Stunden-​Läufen lautet, so viele Kilometer wie möglich in der gesetzten Zeit zu erreichen.

